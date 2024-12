Nuovo allenatore Milan, Furlani gongola: quel big ha aperto ai rossoneri! Scenario incredibile

Nuovo allenatore Milan, Furlani ha incassato il sì di Massimiliano Allegri a subentrare in corsa: Verona decisiva per Fonseca

Come riportato da calciomercato.com, il Milan ha incassato la disponibilità di Max Allegri a subentrare a campionato in corso in caso di esonero di Paulo Fonseca:

PAROLE – «Ufficiosamente la società ha manifestato il proprio sostegno a Fonseca, ma è inevitabile pensare alla sfida del “Bentegodi” come a un’ultima spiaggia per l’allenatore portoghese. Con un ritardo già di 14 lunghezze dalla capolista Atalanta e di 8 dalla zona Champions, dopo lo scialbo 0-0 casalingo contro il Genoa nel giorno delle celebrazioni per i 125 anni di storia del club, col Verona di Paolo Zanetti per il Milan contano solo i 3 punti: in caso di pareggio o sconfitta potrebbe arrivare l’esonero di Fonseca. Il Milan, é giusto sottolinearlo, non ha avuto alcun contatto diretto con altri allenatori. Le idee ci sono – com’è normale che sia – e vanno in direzione di un tecnico italiano o che conosca la Serie A. Ecco perché Xavi, sondato da Ibrahimovic nella primavera scorsa, è un candidato improbabile allo stato attuale. Ci sono state voci su Roberto Mancini nei giorni scorsi ma l’opzione più accreditata è quella che porta a Massimiliano Allegri, con Maurizio Sarri in seconda battuta. L’ex tecnico della Juventus ha fatto sapere di essere disponibile a parlare con il Milan, anche per subentrare a Fonseca a differenza di altri progetti stranieri che prenderebbe in considerazione solo a partire da luglio».