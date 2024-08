Numero maglia Fofana, UFFICIALE la scelta del NUOVO centrocampista rossonero! Ecco QUALE indosserà il francese

Youssouf Fofana è l’ultimo arrivato dal calciomercato Milan. Il centrocampista francese, prelevato dai rossoneri dal Monaco, è stato ufficializzato oggi ed è in corso la sua conferenza stampa di presentazione. In questa occasione è stato ufficializzato il numero sulla maglia che indosserà in rossonero.

Il francese, come da previsioni iniziali, ha scelto la maglia numero 29. La conferma arriva dal comunicato ufficiale del suo acquisto.