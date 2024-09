Novità Milan, ecco la COLLABORAZIONE da togliere il FIATO: i DETTAGLI

Novità molto importante per il Milan, che annuncia un’importante collaborazione che farà parlare

AC Milan e New York Yankees uniscono le forze in una collaborazione unica che fonde moda e passione sportiva. La nuova collezione lifestyle “ACM x New York Yankees”, presentata con un video sulla pagina Instagram del Milan, include outerwear, headwear, articoli per bambini e accessori.

La collezione è disponibile presso la boutique “La Bottega del Diavolo”, il nuovo concept store inaugurato accanto al Flagship Store del Club in Via Dante a Milano.