Nosotti: «Il Milan ha dato queste RISPOSTE col Venezia. Liverpool? Sono CURIOSO di…». Le parole del giornalista

Il giornalista Marco Nosotti a Sky Sport 24 ha parlato del Milan dopo la vittoria col Venezia in vista della sfida contro il Liverpool.

NOSOTTI – «Sono curioso di vedere cosa succede col Liverpool. Il Venezia, non me ne voglia, subendo gol in quella maniera al 2′ ha visto saltare il piano gara. Il Milan doveva dare risposte nel risultato, nella ricerca della vittoria, nell’aggressione e fase difensiva forte e le ha date. Deve però trovare equilibrio in mezzo al campo, nelle due fasi».