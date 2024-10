Njie Milan, c’è un retroscena clamoroso: poteva vestire la maglia rossonera. Quest’estate andò così

Njie Milan, il giocatore del Torino, in gol contro il Como, poteva vestire la maglia rossonera. E il suo stile di gioco assomiglia a quello di Rafa Leao

Retroscena clamoroso riguardo il classe 2005 Njie del Torino che quest’estate poteva essere del Milan. Il giocatore ha segnato la rete decisiva per la vittoria granata in casa contro il Como.

Il suo stile di gioco, come sottolinea Tuttosport, ricorda a sprazzi Rafa Leao. E proprio in rossonero poteva giocare Njie, che quest’estate ha rifiutato la proposta del Milan Futuro per giocarsi le sue carte con il Toro.