Nicolini NON CREDE nel Milan? «Sta prendendo un mare di giocatori, ma prima che si metta a posto qualche problemino ce l’avrà!»

Enrico Nicolini, ex Sampdoria ed ora collaboratore tecnico, ha parlato anche di Milan in vista della prossima stagione

Intervistato in esclusiva da Sampnews24, Enrico Nicolini ha detto la sua anche sul Milan.

PAROLE – «L’Inter non penso che riuscirà a ripetere i numeri dello scorso anno che che sono stati giganteschi. Le inseguitrici, lo scorso campionato, avevano il freno a mano tirato. Però ha cambiato poco, se non qualche rinforzo, mentre le altre stanno prendendo un mare di giocatori come ad esempio la Juve e il Milan che sulla carta sono le alternative. Prima che si mettono a posto penso che qualche problemino ce lo avranno. Tuttavia penso che l’Inter sia ancora in grado di essere la migliore e di portare a casa un ulteriore scudetto seppur non con gli stessi numeri dello scorso anno. Ovviamente l’augurio è che ci sia più competitività. Come ad esempio il Napoli che potrebbe tornare lo squadrone di due anni fa. E penso che si accorceranno un po’ le distanze».

L’INTERVISTA ESCLUSIVA DI SAMPNEWS24 A NICOLINI