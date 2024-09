Nico Paz Milan, Ibrahimovic ACCELERA! Concorrenza FITTA ma lo svedese ha un PIANO. Tutti i DETTAGLI

Nico Paz-Milan, Ibrahimovic accelera: concorrenza fitta per il talento del Como ma lo svedese ha un piano preciso. I dettagli

Come riferito da calciomercato.com, il calciomercato Milan ha cerchiato in rosso un obiettivo importante per il futuro.

Nico Paz è arrivato al Como a titolo definitivo dal Real Madrid: affare da 6 milioni di euro più il 50% sulla futura rivendita. Napoli, Inter, Juventus e Milan lo stanno facendo seguire con grande attenzione, Paz é un talento sempre più in fase di decollo.