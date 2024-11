Nico Gonzalez salta Milan Juve? Thiago Motta in ansia, cosa sta succedendo

Nico Gonzalez salta Milan Juve? Arrivano brutte notizie in casa bianconera sulle condizioni dell’esterno: tutti i dettagli

Come riferito da La Gazzetta dello Sport, Nico Gonzalez, esterno della Juve, è particolarmente a rischio sia per la trasferta di Milano contro il Milan in programma sabato 23 novembre alle 18.00 a San Siro che per quella di Birmingham in casa dell’Aston Villa in Champions League (mercoledì 27 novembre alle 21.00).

L’esterno argentino, assente dalla sfida sul campo del Lipsia, continuerà a essere monitorato di giorno in giorno finché non sentirà più fastidio al retto femorale della coscia destra.