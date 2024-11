Nesta fa il punto infortunati verso il Milan: «Dietro siamo corti. Tutti loro sono fuori...»

Conferenza stampa Nesta: il tecnico ha presentato la sfida di domani sera tra Monza e Milan. Le parole dell’ex difensore rossonero

Alessandro Nesta, tecnico del Monza, ha presentato in conferenza stampa la sfida di domani contro il Milan. Le sue dichiarazioni riprese da TMW:

«INFORTUNATI – «Petagna, Sensi, Gagliardini e Forson fuori. Birindelli invece è rientrato. Pedro Pereira oppure D’Ambrosio sulla fascia? A Bergamo con l’Atalanta Pedro ha fatto bene. Dietro siamo corti e Danilo D’Ambrosio non poteva giocare come quinto. Ma in futuro non si sa».».