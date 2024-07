Nesta RICORDA il passaggio al Milan: «Ecco cosa mi disse Galliani, al Monza sarà diverso»

Alessandro Nesta si è presentato oggi in conferenza stampa come nuovo allenatore del Monza. Il suo ricordo del Milan

LE PAROLE – «È stato diversissimo, da giocatore fu un giorno particolare: quel giorno andammo a Controcampo mi pare, iniziata la trasmissione non sorridevo molto perché andare via da Roma era complicato per me. Io mi ricordo che dopo la pubblicità Galliani mi disse che al Milan c’erano solo giocatori felici. Stavolta è molto diverso, ci facciamo grandi risate ed è durata due secondi: quando mi ha chiamato non mi sembrava vero. La gavetta l’ho fatta, sono stato in B a sudare e quando arriva una chiamata dal Monza non devi dire niente. Pensi che è vero e ci vai»