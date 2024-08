Morata Milan, l’attaccante COMMENTA un POST di Jesus Navas: cosa si sono DETTI

Jesus Navas crea un contenuto sui social network. Sotto al suo post su Instagram è apparso il commento di Alvaro Morata

L’attaccante del Milan Alvaro Morata ha dedicato un toccante messaggio di addio a Jesus Navas su Instagram, dopo l’annuncio del ritiro del suo ex compagno di squadra dalla Nazionale spagnola e dal calcio giocato.

Nel post, Morata ha espresso la sua ammirazione per Navas, sottolineando come sia cresciuto guardandolo vincere in una squadra di “alieni”: «Sono cresciuto vedendoti vincere in un gruppo di alieni».