Nasti Milan, il rossonero piace al Verona: potrebbe essere inserito in questa TRATTATIVA, le ultimissime

Tra i calciatori in uscita per il mercato Milan c’è anche il canterano Marco Nasti che si sta mettendo in mostra nella tournée americana. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, il rossonero potrebbe essere utilizzato all’interno della trattativa per Cisse, classe 2006 del Verona.

Infatti su Nasti ci sarebbero proprio gli scaligeri e altri club di Serie B. Furlani starebbe valutando la cessione a titolo definitivo.