Napoli Atalanta 0-3: Gasperini sbanca il Maradona, cade Conte

Napoli Atalanta 0-3: una doppietta di Lookman e il sigillo finale di Retegui regalano a Gasperini tre punti pesantissimi

Una vittoria pesante come un macigno. E una sconfitta, se vista dalla parte opposta, che rischia di condizionare il big match con l’Inter. L’Atalanta vince 3-0 contro il Napoli e vola in seconda posizione, in attesa dell’Inter: gara dominata dai bergamaschi, decisiva la doppietta di Lookman e il gol di Mateo Retegui, a quota 11 reti in 11 partite giocate.

La squadra di Antonio Conte dunque, dopo la vittoria contro il Milan di martedì a San Siro, incappa nella seconda sconfitta in campionato.