Musah Milan, forfait contro il Genoa: le sue condizioni. Le ultimissime notizie sul mondo della squadra rossonera

Il Milan, domani sera, scenderà in campo a San Siro contro il Genoa. Per questa delicatissima sfida, in concomitanza con l’anniversario numero 125 della storia del club, Paulo Fonseca prenderà delle decisioni molto forti.

Chi non ci sarà sicuramente è Musah. Il centrocampista americano, infatti, è alle prese con un problema di natura muscolare e, dunque, non sarà a disposizione del tecnico portoghese.