Musah Milan, Fonseca ha un PIANO preciso per il centrocampista: la POSIZIONE del club rossonero

Il tecnico del Milan Paulo Fonseca ha le idee molto chiare su Yunus Musah. Ecco la posizione del club sul calciatore

Pieno sostegno del Milan a Yunus Musah. Il centrocampista è un elemento chiave del progetto di Fonseca, che ha espresso grande fiducia nelle sue capacità dopo la vittoria in amichevole contro il Real Madrid. Come scrive Calciomercato.com, il tecnico portoghese ha sottolineato il potenziale del giocatore, evidenziando l’importanza di migliorare alcuni aspetti.

Fonseca vede Musah come mediano, ruolo in cui potrà sfruttare al meglio le sue doti fisiche e tecniche. Questa visione coincide con le aspettative della dirigenza, che ha investito 20 milioni di euro per portarlo al Milan. Il giocatore non verrà più schierato come terzino o esterno, ruoli in cui era stato impiegato in passato.

Il Milan crede fermamente in Musah e lo considera un elemento fondamentale per il futuro. Nonostante l’interesse di altre squadre, come il Lione, il club rossonero non ha intenzione di cederlo, a meno di offerte irrinunciabili. Fonseca lo considera indispensabile per il suo sistema di gioco, indipendentemente dall’arrivo di altri centrocampisti come Fofana.