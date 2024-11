Musah a Sky: «Ero stupito quando Fonseca mi ha detto che avrei giocato. Ruolo preferito? Da 8. E a Valencia… ». L’intervista

Musah, tra i migliori in campo del Milan contro il Real Madrid, ha parlato a Sky Sport dopo l’1-3 del Bernabeu.

PENSIERO A VALENCIA – «Non dobbiamo dimenticarci che noi abbiamo avuto la possibilità di giocare oggi, molte persone hanno perso la vita, situazione complicata per loro. A Valencia sono molto uniti e supereranno questa situazione».

TITOLARE CONTRO IL REAL MADRID – «Ero stupito quando Fonseca mi ha detto che avrei giocato oggi. Serviva una difesa a 5 per fermare Vinicius che è un grande giocatore. Abbiamo fatto una buona partita».

RUOLO PREFERITO – «Contro il Napoli avevamo giocato molto bene, non eravamo preoccupati per il futuro. La mia posizione ideale? Box to box, numero 8. Posso giocare anche da quinto ma da numero 8 mi piace di più».