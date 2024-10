Moviola Milan Udinese, Serafini stronca Chiffi! Giudizio pesante, l’analisi del giornalista

Moviola Milan Udinese, Luca Serafini, noto giornalista, ha criticato duramente l’operato dell’arbitro Chiffi: le sue dichiarazioni

Intervenuto sul proprio profilo di X, Luca Serafini ha criticato l’arbitraggio di Chiffi in Milan–Udinese:

PAROLE – «Riassumendo l’infelice sabato del VAR in Milan Udinese : 1) non segnalano l’inesistente espulsione di Reijnders. 2) non vedono Pavlovic che in area smorza il pallone con la mano: era rigore 3) vedono i fuorigioco millimetrici dei giocatori friulani, ma sul secondo chiamano alla revisione un arbitro già confuso di suo, per di più al 97’ quando la lucidità è un optional 4) non vedono un fallo da espulsione su Chukwueze. Altro?».