Moviola Milan Torino: Maresca BOCCIATO dai giornali, l’EPISODIO che condanna l’arbitro

La direzione di Maresca in Milan Torino viene bocciata dai giornali. L’episodio da moviola che condanna l’arbitro

L’esordio in stagione per l’arbitro Maresca ed i suoi assistenti in Milan Torino non è stato dei migliori, al punto che Il Corriere dello Sport ha deciso di rimandarlo assegnandogli 5 come voto in pagella.

L’ANALISI – Insufficiente Maresca, il rigore che assegna e che per fortuna da Lissone gli fanno togliere era dubbio anche live, in particolare nella caduta di Morata. Applica il regolamento sul post gol dell’1-2: il pallone è di chi subisce la rete, Morata lo toglie due volte dalle mani di Tameze, ammonito lo spagnolo e giallo pure al granata (che ci mette del suo).