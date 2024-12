Moviola Milan Roma: gli episodi dubbi del match

Moviola Milan Roma: ecco gli episodi dubbi della partita, valida per la diciottesima giornata di Serie A 2024/25

Il Milan affronta la Roma, nel match valido per la sedicesima giornata di Serie A 2024/25. Dirige l’incontro Fabbri. Ecco la moviola del match, con tutti gli episodi discussi e spinosi analizzati nel dettaglio. MILAN ROMA LIVE.

1′ Fischio d’inizio

2′ – Milan che si presenta questa sera con la terza maglia: completo grigio con bordi menta. Roma in completo bianco.

4′ – Primo ammonito della partita: è Kone che stende Jimenez al limite dell’area.

6′ – REIJNDERS! Punizione dell’olandese, tiro secco parato in due tempi da Svilar.

11′ – COSA RISCHIA IL MILAN! Grande azione corale della Roma, con giocate di prima che portano Dovbyk in area a provare il rasoterra: il palo salva i rossoneri!

18′ – MILAN VICINO AL RADDOPPIO! Reijnders allarga sulla sinistra per Jimenez, lo spagnolo mette in mezzo per Morata che manda fuori da pochi passi.

23′ – Pareggio della Roma con Paulo Dybala. Stupendo l’assist di tacco di Dovbyk che smarca l’argentino che ha tempo per coordinarsi e incrociare col destro.

28′ – Partita fin qui apertissima e molto gradevole.

33′- L’arbitro Fabbri ha espulso nel frattempo un collaboratore di Claudio Ranieri, ossia Paolo Benetti.

37′ – Roma pericolosa con Pisilli, il fuorigioco scongiura tutto.

40′ – Ammonito Fonseca per proteste.

44′ – Espulso Fonseca per proteste

45′ – Due minuti di recupero

47′ – Termina il primo tempo

45′ – Comincia il secondo tempo

48′ – Roma pericolosa con Dovbyk. L’ucraino è servito da Pellegrini, prova la conclusione e costringe Maignan alla deviazione in corner.

56′ – CHUKWUEZE! Tiro a giro del nigeriano che trova l’intervento plastico di Svilar.

59′ – Niente da fare per Chukwueze, che viene accompagnato fuori dai medici. Disperato il nigeriano, problemi muscolari per lui.

67′ – Intervento in ritardo di Paredes su Morata, giallo per l’argentino.