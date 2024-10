Moviola Milan Napoli: partita tranquilla per Colombo. Var decisivo, ecco perchè

Moviola Milan Napoli: partita correttissima e di facile gestione per l’arbitro Colombo. Il VAR lo salva sul gol di Morata

I quotidiani oggi in edicola promuovono la direzione di gara dell’arbitro Colombo nella sfida di ieri sera tra Milan e Napoli. Questo il giudizio della Gazzetta dello Sport:

PAROLE – «La più tranquilla delle partite per l’arbitro Colombo. Correttezza, nessuna contestazione e Var decisivo per annullare l’1-2di Morata: quando parte il cross di Chukwueze, il ginocchio dello spagnolo è di poco in offside. Regolare l’1-0 di Lukaku partito in posizione regolare. Un solo giallo, giusto, per Olivera che perdeva tempo per battere una rimessa in gioco nel finale».