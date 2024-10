Moviola Milan Napoli: gli episodi dubbi del match

Moviola Milan Napoli: ecco gli episodi dubbi della partita, valida per la decima giornata di Serie A 2024/25

Il Milan affronta il Napoli, nel match valido per la decima giornata di Serie A 2024/25. Dirige l’incontro Colombo. Ecco la moviola del match, con tutti gli episodi discussi e spinosi analizzati nel dettaglio. MILAN NAPOLI LIVE

1′ Fischio d’inizio

5′ GOL NAPOLI!!! Palla filtrante per Lukaku che resiste a Pavlovic e batte Maignan con il sinistro.

17′ – OCCASIONE PER IL MILAN!! Errore di Di Lorenzo in uscita, Musah si libera e calcia a giro: palla che lambisce il palo

28′– Altra occasione ghiotta per il Milan di pareggiare: errore del Napoli in impostazione, la palla arriva a Musah che però non controlla bene in area e prima di servire Morata viene fermato in uscita bassa da Meret.