Moviola Milan Girona: Stieler non impeccabile! Quella decisione su Leao non convince

Moviola Milan Girona, l’arbitro Stieler non impeccabile durante la direzione di gara della sfida vinta dai rossoneri a San Siro

Questa la moviola del Corriere dello Sport sulla direzione di gara dell’arbitro Stieler in Milan–Girona:

PAROLE – «Non proprio irreprensibile la direzione del tedesco Tobias Stieler, fra i più esperti degli arbitri Élite a disposizione di Rosetti. Rilevazione del fallo e disciplinare (addirittura 30 falli per 4 gialli) non precisa, per tutti il mancato fallo di Francés su Leão, tirato giù nettamente per il braccio destro».