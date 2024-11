Moviola Milan Empoli: gli episodi dubbi del match

Moviola Milan Empoli: ecco gli episodi dubbi della partita, valida per la quattordicesima giornata di Serie A 2024/25

Il Milan affronta l‘Empoli, nel match valido per la dodicesima giornata di Serie A 2024/25. Dirige l’incontro Dionisi. Ecco la moviola del match, con tutti gli episodi discussi e spinosi analizzati nel dettaglio. MILAN EMPOLI LIVE.

1′ Fischio d’inizio

2′ – Avvio subito aggressivo del Milan con Emerson Royal che chiede un rigore per un possibile fallo di mano

3′ – Niente da segnalare per l’arbitro Dionisi, si gioca

10′ Si fa vedere anche l’Empoli, per la prima volta. Azione prolungata conclusa da un tiro fuori misura di Maleh

14′ – Prima vera occasione creata da Morata servito da Theo: il sinistro dello spagnolo finisce largo

18′ – GOL DEL MILAN! Incursione di Fofana respinto dalla difesa, palla a Morata che gira di prima intenzione sul primo palo battendo Vasquez

24′ – Grande giocata di Theo Hernandez, che batte a sorpresa una punizione da centrocampo: Vasquez è fuori porta ma il pallone finisce alto di poco

25′ – Ammoniti Gabbia e Fonseca

41′ – Miracolosa chiusura di Viti sul destro di Pulisic che sembrava ben indirizzato

45′ – Un minuto di recupero

46′ – Termina il primo tempo

45′ – Si riparte a San Siro

51′ – L’Empoli sfiora la rete: Maleh dal limite colpisce la traversa

57′ – Ammonito Musah per un pestone a Solbakken

69′ GOOOOL DEL MILAAAAAN!! SEMPRE TIJJANI REIJNDERS! Doppietta per l’olandese, meraviglioso. Recupera palla Fofana che lancia il contropiede e allarga per Reijnders che parte palla al piede e non lo ferma nessuno. Il 14 arriva al limite dell’area e angola perfettamente: 3-0 Milan!