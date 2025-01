Moviola Milan Cagliari: ecco gli episodi dubbi della partita, valida per la ventesima giornata di Serie A 2024/2025

Il Milan affronta il Cagliari, nel match valido per la ventesima giornata della Serie A 2024/25. Dirige l’incontro Fourneau. Ecco la moviola del match, con tutti gli episodi discussi e spinosi analizzati nel dettaglio. MILAN CAGLIARI LIVE.

1′ Fischio d’inizio

4′ Giocatona di Leao tra le linee a trovare Musah, il numero 80 tarda nel servire Reijnders che sarebbe stato davanti al portiere tutto solo

7′ Cagliari pericoloso con degli scambi veloci sulla destra: cross in mezzo per Viola che tenta un’improbabile sforbiciata al contrario. Palla alta.

8′ Leao prova a ricambiare il favore a Pulisic riproponendo lo stesso spartito che in Supercoppa ha portato al gol vittoria ma la misura del portoghese è sbagliata. Bella idea comunque.

15′ Schema e Milan vicino al gol! Palla bassa, respinta e Pulisic prova un gran sinistro al volo: deviato e fuori di poco. Sul corner successivo Reijnders sfonda in area, va sul fondo ma è sfortunato sul rimpallo: palla fuori.

16′ Imprecisione di Leao che in area di rigore si porta la palla sul fondo con un tentativo di dribbling. Era un’occasione da sfruttare meglio. Milan comunque a ripetizione nell’area avversaria, manca un po’ di precisione.

26′ Pulisic va via in contropiede, atterrato da Adopo. Per Fourneau non è meritevole di giallo.

31′ Soluzione ancora una volta dalla distanza di Fofana, che ha cercato di sorprendere il portiere del Cagliari con una conclusione dal limite dell’area.

39′ Parata incredibile di Mike Maignan su un tiro diretto nel sette di Felici.

41′ Immediata la reazione del Milan, con Leao che con una pennellata ha cercato sul secondo palo Christian Pulisic, che in ritardo non è però riuscito ad impattare bene il pallone.

45′ – Termina il primo tempo

45′ – Comincia il secondo tempo

46′ Occasione Milan con il solito Christian Pulisic, che di controbalzo scheggia la traversa della porta difesa da Elia Caprile.

51′ GOOOOOOOOOL DEEEL MILAAAAAN! La formazione di Conceiçao ha trovato il modo di sbloccare questa partita. Da vero rapinatore d’area Alvaro Morata ha insaccato in rete il pallone del vantaggio rossonero dopo il palo colpito da Christian Pulisic.

55′ GOL DEL CAGLIARI! Pareggio improvviso degli ospiti, con Zortea che dal limite dell’area insacca con un diagonale Maignan tutt’altro che perfetto.