Moviola Milan Brugge: gli episodi dubbi del match

Moviola Milan Brugge: ecco gli episodi dubbi della partita, valida per la terza giornata di Champions League 2024/25

Il Milan affronta il Brugge, nel match valido per la terza giornata di Champions League 2024/25. Dirige l’incontro Zwayer. Ecco la moviola del match, con tutti gli episodi discussi e spinosi analizzati nel dettaglio. MILAN BRUGGE LIVE

1′ Fischio d’inizio

8′ TRAVERSA BRUGGE! Clamoroso, traballa il Milan! Sugli sviluppi del corner, Ordonez prova la bomba da fuori area e centra in pieno il montante facendo tremare tutta San Siro… Rossoneri tengono il pallino del gioco ma sono poco aggressivi sulle seconde palle

14′ Altro buono spunto di Leao sulla sinistra: prima combina con Theo e poi ne fa fuori due in un colpo solo, salvo poi essere chiuso da un terzo avversario arrivato a dar man forte

16′ – Primo squillo dei rossoneri! Fofana dal limite sfiora il palo, buona chance per i rossoneri

20′ – Ammonito Seys

23′ Arriva anche il giallo per Jashari: secondo ammonito per il Brugge in tre minuti. Fallo su Theo che stava ripartendo con pericolosità

34′ GOOOOOOOL DEL MILAAAAAN!!!! Direttamente da calcio d’angolo, il miglior giocatore del Milan: Christian Pulisic che segna il gol olimpico! L’americano batte a rientrare e sfrutta il velo di Gabbia che manda fuori giri Mignolet e tutta la difesa. Settimo gol stagionale per Captain America!

40′ Zwayer controlla al Var e decide per la scelta più logica: rosso per Onyedika dopo il fallaccio su Reijnders, Brugge in dieci uomini!

45′ – Cinque minuti di recupero

50′ – Termina il primo tempo

45′ – Comincia la ripresa

50′ – Ammonito Leao

51′ – GOL DEL BRUGGE! A segno il nuovo entrato Sabbe su assist di Jugtlà. Milan in bambola e immobile difensivamente permette al Brugge di costruire sulla destra presidiata approssimativamente da Royal. L’altro nuovo ingresso Vetlesen mette in mezzo per il catalano che apre sulla destra dove Sabbe con un diagonale imprendibile pareggia

57′ – Un Milan in chiara difficoltà prova a scuotersi di dosso con il sinistro di Theo da fuori area: bella conclusione che non va lontana dall’angolo basso opposto. Ma non basta, la superiorità numerica non si vede. Ammonito Morata

61′ GOOOOL DEL MILAAAAN!!! Okafor, appena entrato, semina Sabbe e dal fondo appoggia dietro dove Tijjani Reijnders con il piattone non può sbagliare! I rossoneri tornano in vantaggio! 2-1!

71′ – Ammonito Gabbia

72′ – GOOOOOL DEL MILAAAAAN!!!! Segna ancora Reijnders!!! Gol in fotocopia ma speculare a quello precedente: questa volta è l’altro nuovo entrato Chukwueze a saltare l’avversario sulla destra e a mettere in mezzo per Reijnders che, ancora con il piattone, batte Mignolet per iul 3-1 rossonero!

87′ Incredibile sfortuna per Francesco Camarda che segna un gran gol di testa ma viene pizzicato di pochissimo in fuorigioco. Lo stadio era esploso e il ragazzo si è tolto anche la maglietta… Gol annullato e viene ammonito: oltre al danno la beffa…

95′ – Finisce qui, prima vittoria europea per i rossoneri