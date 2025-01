Moviola Juve Milan, promosso l’arbitro Colombo: rigore solare, regolare l’azione dell’autogol di Gatti, c’è solo un episodio dubbio

Moviola Juve Milan, promosso l’arbitro Colombo: rigore solare, regolare l’azione dell’autogol di Musah, c’è solo un episodio dubbio. I voti

L’arbitro Colombo è stato promosso dai giornali dopo Juve Milan. Ecco i voti in pagella e l’analisi degli episodi da moviola

GAZZETTA DELLO SPORT 6.5 – Gestione attenta e vissuta vicino alle azioni. Il rigore viene assegnato in presa diretta, letture buone ma non su Gatti e Tomori che meritavano le sanzioni. Il rigore è solare: pulito Savona su Theo ma non Locatelli su Pulisic. Regolare la partenza di Musah quando nasce il 2-1 del Milan con autorete.

TUTTOSPORT 7 – Attento e preciso. Manco una sbavatura. Sull’azione del rigore per il Milan prima Savona interviene in modo pulito su Theo Hernandez, poi Locatelli non si accorge dell’arrivo di Pulisic e gli colpisce la gamba, senza toccare il pallone. Penalty ineccepibile .giustamente assegnato dal campo

CORRIERE DELLO SPORT 6.5 – Partita gestita molto bene da Colombo (non è il primo big match stagionale che arbitra, direzione pulita anche durante Milan Napoli). Preciso nelle scelte e nel timing, l’unico episodio dubbio al 14′ della ripresa quando Jimenez, lanciato vero la porta di Di Gregorio, è stato fermato da un intervento ruvido di Gatti. Entrambi si lamentano, ma Colombo lascia correre.