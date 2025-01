Moviola Dinamo Zagabria Milan: gli episodi dubbi del match

Condividi via email

Moviola Dinamo Zagabria Milan: ecco gli episodi dubbi della partita, valida per l’ottava giornata della Champions League 2024/2025

Il Milan affronta la Dinamo Zagabria nel match valido per l’ottava giornata della Champions League 2024/25. Dirige l’incontro François Letexier. Ecco la moviola del match, con tutti gli episodi discussi e spinosi analizzati nel dettaglio. DINAMO ZAGABRIA MILAN LIVE.

1′ Fischio d’inizio

5′ – La Dinamo Zagabria prova a cominciare le azioni palleggiando da dietro

14′ – Ci prova Morata, respinto dalla difesa croata

18′ – Gol della Dinamo: errore di Gabbia e Baturina ringrazia battendo Maignan

30′ – Due gialli per proteste nel giro di pochi minuti per Pulisic e per Musah

38′ – E Musah si becca anche il secondo cartellino per un fallo su Kulenovic: Milan in 10

39′ – Altra ammonizione per proteste, stavolta per Maignan

45’+1 – Kulenovic si divora il raddoppio

46′ – Entrano Terracciano e Chukwueze per Gabbia e Morata

49′ – Annullato giustamente il raddoppio della Dinamo per un fallo di mano a inizio azione

53′ – Pareggio di Pulisic! Controllo e destro dell’americano, sorpreso Nevistic

56′ – Annullato un altro gol alla Dinamo, stavolta per fuorigioco

64′ – Assegnato e poi tolto un rigore al Milan: rilevato un fallo di Leao a inizio azione

80′ – Il MIlan prova a trovare quantomeno il pareggio

90’+8 – Finisce qui, il Milan perde