Morata SHOW, che FRECCIATA a Musiala! Cosa è successo con Carvajal, VIDEO virale sul web. Ecco cosa ha combinato il futuro numero 9 rossonero

Il protagonista assoluto durante i festeggiamenti della Spagna per la vittoria di Euro 2024 è stato Alvaro Morata, futuro attaccante del Milan. Il capitano spagnolo, sul palco di Madrid, non ha risparmiato gli avversari affrontati in Germania e tra questi Jamal Musiala è stato protagonista di una frecciatina del nuovo numero 9 rossonero.

Morata introduced Dani Carvajal by saying “The PITBULL, Where is Musiala? The greatest RB in the world.. Dani Carvajal” 😭😭😭 pic.twitter.com/HLkJkWFzAF — WolfRMFC (@WolfRMFC) July 15, 2024

Alvaro Morata, nel presentare Dani Carvajal, ha urlato: “Dónde está Musiala?”. Quest’ultimo, era il marcatore di Jamal Musiala nel quarto di finale vinto.