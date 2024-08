Morata deluso per aver iniziato dalla panchina col Torino? Cosa ha pensato: il RETROSCENA

Morata deluso aver iniziato dalla panchina contro il Torino? Il RETROSCENA sull’attaccante spagnolo: cosa ha pensato

Sabato a sorpresa Fonseca ha deciso di schierare dal primo minuto nella sfida d’esordio contro il Torino Luka Jovic e non Alvaro Morata, che ha iniziato la gara dalla panchina.

Come riportato dal Corriere dello Sport il centravanti rossonero è poi entrato molto determinato e con la grinta di chi vuole incidere in poco tempo, probabilmente anche un po’ deluso per non aver cominciato dall’inizio. A Parma, salvo nuove sorprese, dovrebbe toccare a lui.