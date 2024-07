Morata Milan, Zenga ESALTA Ibrahimovic: «Ha un approccio diverso, la sua voce è stata importante, vi spiego il motivo»

L’ex portiere dell’Inter, Walter Zenga, ha voluto dire la sua in merito all’acquisto da parte del Milan di Alvaro Morata in attacco

Intervenuto come ospite dagli studi di Sky Sport, Walter Zenga si sofferma sul colpo andato a segno dal calciomercato Milan con l’arrivo di Alvaro Morata dall’Atletico Madrid. L’ex portiere dell’Inter si sofferma in particolare sull’importanza di Zlatan Ibrahimovic nella trattativa, per convincere lo spagnolo a sposare il progetto rossonero.

PAROLE – «La voce di Zlatan è stata importante più degli altri. Uno che ha giocato ad altissimi livelli ha un approccio diverso».