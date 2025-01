Morata Milan, lo spagnolo riposa a Zagabria? Conceicao netto in conferenza stampa

Morata Milan, l’attaccante spagnolo non riposa domani contro la Dinamo Zagabria: Conceicao spazzia via i dubbi in conferenza stampa

Durante la conferenza stampa alla vigilia di Dinamo Zagabria–Milan, Sergio Conceicao ha parlato così del possibile turnover:

TURNOVER PER MORATA – «Capisco la domanda. Ma penso partita per partita, non faccio calcoli due partite alla volta. Non va bene. Non ho cominciato ieri, quando facciamo così i risultati non sono buoni. Dobbiamo focalizzarci su domani che sarà importante e difficile per raggiungere il secondo obiettivo. Il primo era vincere la Supercoppa e l’abbiamo fatto bene, il secondo obiettivo è arrivare tra le prime otto in Champions League. Siamo concentrati su questa partita, al derby ci penseremo giovedì già in aero tornando a casa».

