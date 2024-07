Morata Milan: TELEFONATA di Ibrahimovic, lo ha convinto a lasciare l’Atletico! Il COLPO può concretizzarsi, spuntano cifre e dettagli

Morata Milan: la telefonata di Ibrahimovic lo ha convinto a lasciare l’Atletico! Colpo più vicino, spuntano cifre e dettagli

Importante indiscrezione rivelata da Gazzetta.it su Alvaro Morata. Zlatan Ibrahimovic ha telefonato allo spagnolo e lo ha convinto a lasciare l’Atletico Madrid per indossare la maglia del Milan. Lo svedese gli ha spiegato che Alvaro è il rinforzo giusto per le sue caratteristiche tecnico-tattiche, ma anche umane. Una mano poi a Ibra l’ha data anche Fonseca perché Alvaro, che non sempre si è sentito centrale nel progetto tattico di Simeone, aveva bisogno di avere rassicurazioni dal tecnico portoghese. Ottenute pure quelle, si è promesso al Milan.

La Rosea spiega che restano da definire alcuni dettagli sull’accordo economico con il numero 9: proposto un triennale da quattro milioni netti a stagione, più bonus, mentre il giocatore chiede un quadriennale (fino al 2028), a una cifra più alta, intorno ai cinque milioni.