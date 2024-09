Morata Milan, SPIEGATO il nuovo taglio di CAPELLI! Il nobile gesto dello spagnolo: ECCO perchè la scelta di rasarsi

Come riportato da La Repubblica, c’è una spiegazione dietro al nuovo taglio di capelli di Alvaro Morata, protagonista nella vittoria del Milan contro il Lecce. Lo spagnolo a San Siro si è presentato rasato a zero, un look diverso rispetto a quello a cui ci aveva abituato l’attaccante negli ultimi anni.

Il motivo? Morata ha effettuato un nobile gesto di solidarietà, per somigliare ai bambini sottoposti a cure oncologiche a cui va spesso a fare visita negli ospedali. Il giocatore è attivo, infatti, nella causa, così come dimostrato nei festeggiamenti con la Spagna per la vittoria degli Europei. Alvaro portò con sè durante la festa una bambina malata di cancro.