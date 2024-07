Morata Milan, Stoichkov: «Non capisco perché sia stato criticato così tanto! Ha sofferto molto…». Le dichiarazioni

L’ex calciatore Stoichkov ha parlato a SPORT per analizzare il nuovo acquisto del Milan Morata e le sue prestazioni con la Spagna.

PAROLE – «Morata? È un ragazzo che ha sofferto molto, nessuno si spiega come si possa criticare il punto di riferimento di questa squadra. Inoltre, lavora duramente per la sua nazionale. In semifinale, nei gol di Olmo o Lamine, nessuno parla di Morata. Si trascina dietro due o tre difensori, lascia spazi… è un centravanti che non esiste più… lavora tanto, si sacrifica molto e non capisco davvero come sia stato criticato così tanto».