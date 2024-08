Morata Milan, stilato il PIANO per lo spagnolo! Esordio pronto, Fonseca gli ha ASSICURATO questa cosa

Morata-Milan, stilato il piano per l’attaccante spagnolo! Esordio con il Monza nel Berlusconi, titolare alla prima col Torino

Come riferito dal Corriere dello Sport, domani il Milan di Paulo Fonseca tornerà ad allenarsi in vista del trofeo Berlusconi contro il Monza di martedì 13 agosto e ad una settimana dall’esordio in campionato contro il Torino.

Paulo Fonseca ha già stilato il piano per Alvaro Morata: l’intenzione del tecnico è quella di farlo esordire a gara in corso proprio nel trofeo Berlusconi per poi farlo partire dal primo minuto contro i granata.