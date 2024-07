Morata Milan, ecco l’OFFERTA dell’Al-Qadsiah! La posizione dell’attaccante: tutti i DETTAGLI sull’obiettivo

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira sarebbe già arrivata un’offerta ad Alvaro Morata, attaccante anche accostato al mercato Milan nelle ultime settimane.

PAROLE – «Al Qadsiah hanno offerto ad Alvaro Morata un contratto fino al 2026 (14 milioni/anno + 3 milioni di bonus) + opzione per il 2027. Morata riflette e non ha ancora accettato l’offerta. Il club saudita è pronto a far scattare la clausola rescissoria (12M) di Atletico Madrid ) per ingaggiare l’attaccante, se accetta».