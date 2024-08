Morata Milan, l’attaccante PARTE per la trasferta di Parma: il MOTIVO e cosa filtra sulle sue condizioni

Alvaro Morata ci sarà a Parma. Il nuovo numero 7 del Milan partirà per la trasferta dei rossoneri dove, ovviamente, non potrà giocare a causa dell’infortunio che lo terrà fuori dal campo almeno per altre due settimane. Come riportato da Sky Sport, l’attaccante ha chiesto di partecipare alla trasferta per stare con la sua nuova squadra.

PAROLE – «Morata ha chiesto di partecipare alla trasferta con la squadra e quindi lo dovremmo vedere partire alle 18:30 direzione Parma in treno».