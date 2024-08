Morata non dimentica la Juve ma guarda AVANTI: lo spagnolo è già cuore Milan, ecco cosa ha detto sui bianconeri. Le sue parole

Nel corso della conferenza stampa di presentazione come nuovo giocatore del Milan, Alvaro Morata ha parlato anche del suo passato alla Juventus. Le sue dichiarazioni.

CHE EFFETTO FA RITROVARE LA JUVE – «Emozioni, sono una persona grata e ringrazio per quello che han fatto per me. Gli amici sono amici, ma per andare a cena, ci si saluta dopo le partite: a volte no perché sei incazzato perché hai perso. Li ringrazio molto per quello che han fatto per me in passato ma ora è un’altra avventura».

LA CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE DI ALVARO MORATA