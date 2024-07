Morata Milan, continua l’INTERESSE per l’attaccante: sarà lui il primo colpo di mercato? NOVITÀ

Morata Milan, continua l’INTERESSE per l’attaccante: sarà lui il primo colpo di mercato? La NOVITÀ di calciomercato

Secondo quanto riportato da Luca Marchetti a Sky Sport, continua il pressing del calciomercato Milan per Morata. L’attaccante spagnolo è il main target per i rossoneri dopo che la trattativa per Zirkzee è saltata definitivamente come ribadito anche da Ibrahimovic in conferenza stampa. Adesso è tutto nelle mani dello spagnolo.

PAROLE – «Continua l’interesse del Milan per Morata che è l’obiettivo per rinforzare l’attacco del Milan».