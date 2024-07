Morata Milan, l’INDISCREZIONE di Di Stefano: «Senza la clausola sarebbe costato almeno…». La considerazione sulla punta in arrivo

Intervenuto in collegamento per Sky Sport, Peppe Di Stefano è entrato nei dettagli dell’accordo trovato tra il calciomercato Milan e Alvaro Morata, per l’acquisto dell’attaccante dall’Atletico Madrid.

PAROLE – «Il Milan sta attenta ai giovani, ma ha capito dopo gli addii di Giroud e Kjaer che servivano anche giocatori di esperienza. Per questo la scelta di puntare su Morata. Il Milan è riuscito a prendere ad una buona cifra, ancor prima che vincesse l’Europeo, il capitano della Spagna sempre titolare e protagonista. Se non ci fosse stata la clausola rescissoria da 13 milioni, oggi per strapparlo all’Atletico Madrid sarebbero serviti almeno 25-30 milioni di euro. Acquisto intelligente guardando al presente, perché è un trentenne».