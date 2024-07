Morata Milan, Ibrahimovic si è ESPOSTO in prima persona! Stasera la SFIDA tra il vecchio e il futuro numero 9 rossonero? Il punto

Intervenuto in collegamento per Sky Sport, Peppe Di Stefano ha spiegato come il nome balzato in cima alle priorità del calciomercato Milan in attacco sia quello di Alvaro Morata. Stasera lo spagnolo sfiderà in semifinale di Euro2024 quello che era il numero 9 rossonero fino a pochi mesi fa, ovvero Olivier Giroud. Chissà se sarà davvero lui a prenderne il posto.

PAROLE – «Attaccante la priorità, lo hanno detto sia Ibra che Fonseca. Sembra che il nome sia quello di Morata. Milan spettatore interessato della semifinale che vede sfidarsi il 9 del passato (Giroud) e il possibile 9 del futuro. Ibrahimovic si era esposto personalmente chiamando il calciatore, i rossoneri continuano a monitorare anche altri profili».