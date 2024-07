Morata Milan, Ibrahimovic CHIAMA lo spagnolo: spunta la DATA per la fumata bianca! Le ultime sulla trattativa con l’Atletico Madrid

Il nome balzato in cima alla lista del mercato Milan per l’attacco è quello di Alvaro Morata. I rossoneri stanno intensificando i contatti per convincere lo spagnolo a sposare la causa rossonera, col Diavolo che pagherebbe la clausola rescissoria per liberarlo dall’Atletico Madrid.

Stando a quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, Zlatan Ibrahimovic si sarebbe mosso in prima persona telefonando all’attaccante spiegandogli che a Milanello tutto lo considerano il rinforzo giusto e che le sue caratteristiche si sposano con le idee di calcio di Fonseca. Domenica la Spagna giocherà la finale degli Europei, lunedì Morata, prima di partire per le vacanze, potrebbe essere rossonero: la trattativa ora è incentrata sull’ingaggio del calciatore, il quale attualmente percepisce 6 milioni di euro più bonus dai Colchoneros.