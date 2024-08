Morata Milan, Graziani a SORPRESA: «Bomber? Mi interessa SOLO lui»

Morata-Milan, Ciccio Graziani, ex attaccante, ha snobbato l’attaccante spagnolo appena acquistato dal club rossonero

Intervenuto su Radio Sportiva, Graziani ha snobbato Alvaro Morata, arrivato nell’attuale calciomercato Milan:

PAROLE – «Sono davvero curioso di vedere in Italia, alla Roma di Daniele De Rossi, un attaccante come Dovbyk, viene da una grande stagione in Spagna, al Girona, capocannoniere della Liga. Poi naturalmente ci sono i nomi, che sono sempre i soliti. Lautaro Martinez si confermerà ai suoi livelli all’Inter e devo dire che se Lukaku alla fine andrà a Napoli da Antonio Conte, chissà che non potremmo rivederlo ad alti livelli».