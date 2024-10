Morata Milan, per Fonseca è già INSOSTITUIBILE: ha QUALITA’ uniche per il gioco e i compagni

Morata Milan, per Fonseca è già INSOSTITUIBILE: ha QUALITA’ uniche per il gioco. La squadra rossonera non può fare a meno di lui

Morata è già diventato il giocatore insostituibile per il Milan e per Fonseca. A scriverlo è il Corriere dello Sport sottolineando come la squadra rossonera non possa fare a meno di lui.

Lo spagnolo, destinato a tornare titolare con la Fiorentina dopo essere partito dalla panchina contro il Bayer Leverkusen, ha qualità uniche per il gioco. Morata, infatti, è capace di legare il centrocampo e l’attacco e fare da raccordo con Abraham e gli esterni. Morata è poi il giocatore offensivo deputato a dare maggiore pressioen ai difensori avversari e proprio grazie a lui sono nate azioni spesso pericolose. Come atteggiamento, poi, l’ex Juve è un esempio per i compagni per generosità, recupero palla e corsa, coinvolgendo tutti.