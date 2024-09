Morata Milan, l’ANEDDOTO è da BRIVIDI! C’entra il derby, che RIVELAZIONE dello spagnolo

Morata-Milan, aneddoto da brividi raccontato dall’attaccante spagnolo: già presente al derby in veste di tifoso

Nel corso dell’intervista a Sky, Alvaro Morata, centravanti del Milan, ha raccontato questo aneddoto sul derby:

ANEDDOTO – «Non vedo l’ora di giocare il derby. Adesso posso dirlo per la prima volta: sono venuto a San Siro per vedere un paio di derby da tifoso, con il mio cappellino e gli occhiali neri, nessuno si è reso conto di me. Volevo respirare quella atmosfera, anche da fuori ti rendi conto di quanto valga questa partita, non vedo l’ora di provare l’esperienza di segnare in un derby e vincerlo, per fare sentire i milanisti orgogliosi».

