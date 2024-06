Morata Milan: l’ADDIO all’Atletico Madrid è possibile, le DICHIARAZIONI sul futuro che fanno sperare

Alvaro Morata, accostato anche al Milan, ai microfoni della Rai ha parlato così del proprio futuro dopo Spagna Italia

Le parole di Alvaro Morata, accostato anche al Milan, ai microfoni della Rai sul proprio futuro dopo Spagna Italia. L’attaccante dell’Atletico Madrid non ha escluso la sua partenza:

RITORNO IN ITALIA – «Non lo so la verità è questa, andrò sicuramente in vacanza perchè è la mia seconda casa, è un posto bellissimo, sicuro ci ritorno»

DONNARUMMA – «Donnarumma? Uno dei migliori portieri al Mondo, oggi è stato troppo forte, per fortuna siamo riusciti comunque ad ottenere un risultato importante»