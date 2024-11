Morata Milan, lo spagnolo gasa i tifosi: «Vittoria della Champions League? Non si sa mai!»

Morata Milan, lo spagnolo gasa i tifosi: «Vittoria della Champions League?». Le ultimissime notizie sulla squadra rossonera

Intervistato dal The Athletic, Alvaro Morata, punta del Milan, ha parlato così in vista della sfida col Real Madrid sul suo club.

MORATA MILAN – «Se il Milan può tornare competitivo per vincerla come in passato? Nel calcio non si sa mai. L’anno scorso il Borussia Dortmund non stava andando bene in campionato o in generale, ma hanno raggiunto comunque la finale di Champions League. E chissà se il tiro di Fullkrug fosse entrato e non avesse colpito il palo forse il Borussia ora è campione d’Europa. Questa è la bellezza della Champions League. Ogni anno ci sono squadre che nessuno si aspetta. Dobbiamo crederci. Siamo il Milan e dobbiamo puntare a vincere tutto. Se perdi contro una squadra di vertice è perché è la Champions League, ma siamo obbligati a pensare di potercela fare. Dobbiamo pensare che sia possibile».