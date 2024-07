Morata Milan, il Diavolo intravede il traguardo. E per lo spagnolo è pronto questo CONTRATTO

Morata Milan, il Diavolo intravede il traguardo. E per lo spagnolo è già pronto questo CONTRATTO. Tutti gli aggiornamenti

Alvaro Morata si avvicina ad ampi passi verso il Milan. A confermarlo è Calciomercato.com, che ha fornito preziosi aggiornamenti sullo stato della trattativa tra i rossoneri e l’attaccante spagnolo.

Per il centravanti della Spagna e dell’Atletico Madrid (che non potrà opporsi nel caso in cui il Diavolo esercitasse come è probabile la clausola rescissoria da 13 milioni di euro) è già pronto un contratto per i prossimi quattro anni.