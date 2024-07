Morata Milan, SPUNTA la DATA dello sbarco in Italia: l’indizio fa SOGNARE i tifosi rossoneri

Morata-Milan, spunta la data dello sbarco in Italia dello spagnolo: tra una quindicina di giorni la presentazione ufficiale

Come riferito da Gianluca Di Marzio nel podcast calciomercato su Youtube, Alvaro Morata, ultimo arrivo nell’attuale calciomercato Milan estivo, sbarcherà in Italia tra una quindicina di giorni per la presentazione ufficiale. L’ex Juve ha firmato con i rossoneri un contratto di 4 anni con opzione per il quinto a circa 4.5 milioni di euro a stagione.

PAROLE – «Morata arriverà in Italia tra una quindicina di giorni per la presentazione ufficiale».