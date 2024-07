Morata Milan, Sacchi APPROVA: «Ottima mossa, è importante per due fattori in particolare»

L’ex tecnico del Milan Arrigo Sacchi sulle colonne della Gazzetta dello Sport ha elogiato l’acquisto di Morata

Le parole dell’ex tecnico del Milan Arrigo Sacchi sulle colonne della Gazzetta dello Sport in elogio all’acquisto di Morata:

LE PAROLE – «Ingaggiare Morata è stata un’ottima mossa. Lo spagnolo è un centravanti vivace, che si muove parecchio su tutto il fronte, che conosce il calcio italiano e, soprattutto, che sa che cosa bisogna fare per vincere. Può essere importante in campo e nello spogliatoio, data la sua esperienza a livello internazionale: non dobbiamo dimenticare che è il capitano della Spagna che ha appena conquistato il titolo europeo»